YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla Kütahya DPÜ'de doluluk yüzde 90'ı aştı - Son Dakika

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçlarına göre, üniversitenin tahminlerinin ötesinde bir doluluk oranına ulaştığını bildirdi.

Rektörlük binasında gazetecilere açıklama yapan Uysal, ilan edilen sonuçlara göre DPÜ'ye yerleşen öğrenci sayısının 8 bin 145 olduğunu söyledi.

Üniversitenin 2018 yılında yüzde 71, geçen sene yüzde 88 olan doluluğunun bu yıl yüzde 91,51'e ulaştığını vurgulayan Prof. Dr. Uysal, şunları kaydetti:

"Bu yıl lisans ve ön lisans düzeyinde toplam 8 bin 999 kişilik kontenjan açıklamıştık. Açıklanan sonuçlara göre, toplam yerleşen öğrenci sayımız 8 bin 145 oldu. Bu sonuca göre yüzde 90,51 doluluğa ulaştık. Doluluğu yüzde 100 olan hatta okul birincileri ve ek kontenjanlarla yüzde 100'ü aşan bölümlerimiz, fakültelerimiz var. Meslek yüksekokullarımızın doluluk oranında önemli bir artış var. Buralarda rağbet göremeyen programları kapatıp, rağbet gören programları açarak bu başarıya ulaştık."

Akademik yıl 5 Ekim'de başlayacak

Merkezi yerleştirmenin dışında özel yetenek sınavlarıyla da öğrenci kabul ettiklerini, bu hafta tamamlanacak sınavların ardından öğrenci sayısının daha da artacağını aktaran Uysal, "Akademik yılı 5 Ekim'de başlatma kararı aldık. Bu dönem yüz yüze mi yoksa uzaktan eğitim mi yapacağımızla ilgili şehrin yöneticileri ile birlikte bir toplantı yapıp durum değerlendirmesi yapacağız. Toplantı sonrası kararımız duyuracağız." ifadelerini kullandı.