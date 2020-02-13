Yoğun kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Yoğun kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Sivas'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sivas'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte önceki gün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının ardından şehir adeta beyaza büründü.

Sivas Belediyesine ait iş makineleri şehir merkezinde kar kürüme çalışması yaparken toplanan karlar kamyonlarla il dışına naklediliyor.

Kar kalınlığının yaklaşık 40 santimetreye ulaşmasının ardından park halindeki araçlar güzel görüntüler oluşturdu. Bazı araçların kar altında kaybolduğu görüldü.

Öte yandan Soğuk Çermik- Doğanşar, Tecer-Beypınar, İmranlı- Karacaören, Suşehri-Polatderesi-İmranlı kara yollarında kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Yoğun kar yağışı etkili oluyor

İmranlı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:11 Kaynak: AA
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