Yok artık Sörloth! Napoli'yi hayran bırakan istatistik

Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, skorer kimliğiyle damga vurduğu Süper Lig'de kariyerinin en golcü dönemini yaşıyor.



Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 29 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gole ulaşabilmişti.



TEK BAŞINA CRYSTAL PALACE'I GEÇTİ



Süper Lig'de forma giydiği 30 maçta 21 kez rakip fileleri havalandıran Sörloth, eski takımı Crystal Palace'ı dahi geride bırakmayı başardı.



Alexander Sörloth tüm kulvarlarda toplamda 29 gol kaydederken, Crystal Palace ise Premier Lig'de takım halinde toplam 28 golde kaldı.



GÖZÜ ŞOTA'NIN REKORUNDA



Bordo-mavili futbolcu, ligde kalan 4 haftada 4 gol atması halinde 1995-96 sezonunda 25 gol kaydeden gol kralı Şota Arveladze'nin gol sayısına ulaşmış olacak.



Norveçli oyuncu, daha önce de 2018-2019 sezonunu 15 golle tamamlayan Hugo Rodallega, 2013-2014 sezonunda 13 gol atan Paulo Henrique, 12 gol kaydeden Brezilyalı Jaja ve Hırvat Davor Vugrinec gibi oyuncuları geçmişti.



NAPOLI'NİN SORLOTH ISRARI



Trabzonspor formasıyla bu sezon 44 maçta 29 gol ve 9 asistlik performans sergileyen Alexander Sörloth, Avrupa devlerinin transfer gündeminde yer almaya devam ediyor.



Fanatik'te yer alan habere göre; Trabzonspor'un İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan 2 yıllığına 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiraladığı 24 yaşındaki yıldız golcü için Napoli harekete geçti.



Fransa Lig 1 ekibi Lille'in Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i ilk hedef olarak belirleyen Mavi-Beyazlılar'ın, bu oyuncu konusundaki pazarlıklardan bir sonuç alınamaması sonrasında Sörloth'u gündemine aldığı kaydedildi.



Napoli'nin, Osimhen için 60 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ancak Lille yönetimiyle ortak noktada henüz buluşulamadığı için B Planı'na geçiş yapıldığı bildirildi.



Bordo-Mavililer'in Norveçli golcüsü için İngiltere Premier Lig ekiplerinin de takibinin sürdüğü öğrenildi.



