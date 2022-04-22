YÖK Başkanı Özvar, Van kedilerini sevdi Açıklaması - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar, Van kedilerini sevdi Açıklaması

22.04.2022 17:50
YÖK Başkanı Özvar, Van kedilerini sevdi Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezini ziyaret ederek Van kedilerini sevdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezini ziyaret ederek Van kedilerini sevdi.

Özvar, beraberinde YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Ömer Açıkgöz ve Prof. Dr. Naci Gündoğan ile Van YYÜ Rektörlüğü ziyaretinin ardından Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki Kedi Villası'na geldi.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ve çalışanlar tarafından karşılanan Özvar, merkezde koruma altına alınan Van kedileriyle ilgili Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'den bilgi aldı.

Bir süre kedileri besleyip seven Özvar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez Van kedilerini bu kadar yakından sevme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Kedilerinin güzelliğine değinen Özvar, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin kediler için bir merkez kurması ve başında çok kıymetli hocalarımızı bulundurması çok önemli. Üniversiteler zaten bu amaçla var. Sadece insana hizmet değil, hem doğaya hem de bizimle aynı ortamı paylaşan hayvanlara hizmet etmek gerekir. Van kedisinin ne kadar meşhur olduğunu herkes biliyor. Renkli gözlü kedileri, birbirinden farklı karakterli kedileri gördük. Böyle merkezin olduğunu bilmek memnun etti. İlk defa gezmiş oldum. Bu merkez çok önemli. Burada nesli nerdeyse tükenmeye ramak kala üniversitenin böyle çabayla böyle bir merkezi kurmuş olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Özvar ve beraberindekiler daha sonra Öğrenci Toplulukları ve Genç Ofisini ziyaret ederek, öğrencilerin gösterilerini izledi.

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Kaynak: AA

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