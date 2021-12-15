YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Özvar, beraberinde YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Ömer Açıkgöz, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ile Valiliğe geçti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Özvar, Vali Karaloğlu ile görüştü.

Karaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Prof. Dr. Özvar ve beraberindeki heyeti kadim şehir Diyarbakır'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Özvar da misafirperverliğinden dolayı Karaloğlu'na teşekkür etti.