YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç'a "Eğitim Ödülü" - Son Dakika

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) tarafından "Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri" kapsamında yer alan "Eğitim Ödülü" bu yıl yükseköğretim alanında yaptığı çalışmalardan dolayı YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a verildi.

Saraç, ödüle ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Göreve geldiğimiz günden itibaren 'yeni YÖK' anlayışıyla yükseköğretimde gerçekleştirdiğimiz yeni ve yenilikçi çalışmalar ve hayata geçirdiğimiz projeler nedeniyle verilen bu ödülü bütün ekibim adına aldım. TÜMBİFED'in sayın başkanına ve üyelerine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.