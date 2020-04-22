YÖK Başkanı Saraç dekanlarla video konferans yöntemiyle toplantı yaptı - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, fen, fen ve edebiyat, hukuk ve teknoloji fakültesi dekanlarıyla video konferans sistemiyle toplantı yaptı.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yükseköğretimdeki önemli paydaşlardan olan görüşlerine çok önem verdikleri dekanlarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de görüşmeye, video konferans yöntemiyle sürekli irtibatta olup, istişarelerde bulunmaya devam ettiklerini belirtti.

YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er moderatörlüğünde fen ve fen edebiyat, Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Metin Topçuoğlu'nun moderatörlüğünde hukuk, Prof. Dr. Ömer Açıkgöz'ün moderatörlüğünde de teknoloji fakültesi dekanlarıyla toplantılar gerçekleştirdiklerini bildiren Saraç, "Fakültelerimizdeki uzaktan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin durumunu görüştüğümüz ve bu süreçteki diğer meseleleri müzakere ettiğimiz, çok verimli geçen bu toplantılarımızı yapmaya, akademisyenlerimizle temasta olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.