YÖK Başkanı Saraç, Hacettepe Üniversitesinin genişletilmiş senato toplantısına katıldı - Son Dakika

YÖK Başkanı Saraç, Hacettepe Üniversitesinin genişletilmiş senato toplantısına katıldı
07.04.2021 19:43
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Hacettepe Üniversitesinin genişletilmiş senato toplantısına katılarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde üniversitenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Hacettepe Üniversitesinin genişletilmiş senato toplantısına katılarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde üniversitenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Saraç, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hacettepe Üniversitesini ziyaret ederek üniversitenin genişletilmiş senato toplantısına katıldık. Bilhassa Kovid-19 salgını sürecinde Hacettepe Üniversitesinin yapmış olduğu çalışmaları ele aldığımız ve kıymetli hocalarımızla görüş alışverişinde bulunduğumuz faydalı bir toplantı oldu." ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Yekta Saraç, toplantının sonunda senato üyesi akademisyenlerden gelen soruları yanıtladı.
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