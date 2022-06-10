YÖK'ten açıklama: 2022-23 akademik yılında üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanacak - Son Dakika
Üye Girişi

YÖK'ten açıklama: 2022-23 akademik yılında üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanacak

10.06.2022 14:12

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, pandemi nedeniyle ara verilen üniversitelerde yüz yüze eğitime gelecek yıl geri dönüş yapılacağını söyledi. Özvar, yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki dönemden itibaren inşallah yüz yüze eğitim öğretime başlayacağız. Hiç şüphe yok ki online veya dijital eğitim, öğretim imkanlarından da istifade etmeye devam edeceğiz." dedi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini (KSBÜ) ziyaretinde yaptığı konuşmada, 2021-2022 akademik yılı sonuna yaklaşırken final sınavlarının üniversitelerde büyük ölçüde başladığını, bazılarında tamamlandığını ve bütünleme sınavlarına geçildiğini söyledi.

"YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEĞİNİ DUYURMAK İSTERİM"

Uzun sayılabilecek bir salgın döneminin ardından 2022-2023 akademik yılına başlanacağını belirten Özvar, şöyle devam etti: "Sağlık koşullarında herhangi bir değişme olmazsa inşallah eskisi gibi salgından ari, pandemiden bağımsız bir şekilde yeni bir döneme, akademik yıl açılışına inşallah kavuşacağız. Akademik yıl başlamadan önce gerek üniversiteler olarak gerek YÖK olarak bu konuda tedbirler almaya başladık. YÖK olarak değerli rektörlerimizle yeni akademik yılda artık yüz yüze eğitime geçmenin vaktinin geldiğini ifade etmek, burada sizler vesilesiyle kamuoyuna duyurmak isterim. Önümüzdeki dönemden itibaren inşallah yüz yüze eğitim öğretime başlayacağız. Hiç şüphe yok ki online veya dijital eğitim, öğretim imkanlarından da istifade etmeye devam edeceğiz. Fakat uzun bir aradan sonra artık yükseköğretim kurumlarımızda üniversitelerimizde, kampüslerimizde, öğretim elemanlarımızla, hocalarımızla, öğrencilerin dershanede, derslikte bir araya gelmelerini, buluşmalarını önemsiyoruz."

2022-23 akademik yılında üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanacak
Erol Özvar

"REKTÖRLERİMİZ GEREKLİ TEDBİRLERİ BİR AN ÖNCE ALMALI"

Özvar, öğrencilerin zihnen, sosyal açıdan gelişebilmeleri, daha fazla bilgi sahibi olabilmeleri, mevcut becerilerini artırabilmeleri ve yetkinlik kazanabilmeleri için kampüs içi eğitime gecikmeden girmeleri gerektiğini vurguladı.

Kampüs içi eğitimin, dersliklerde yüz yüze öğrenimin öğrencilerin her bakımdan gelişmesi, ülkeleri, aileleri, toplumları, kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Özvar, "Bu bakımdan yeni dönemde değerli üniversite rektörlerimizden, yöneticilerimizden beklediğimiz hususların başında yüz yüze eğitim konusunda her türlü gerekli tedbirleri bir an önce almanız gelmektedir. Yönetim kurulları, senatolar ile bu konuda dönem bitmeden gerekli çalışmaları bir an önce başlatmalarımızı sizlerden istirham ediyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Özvar, ziyaretinin ardından KSBÜ Hekim Sinan Konferans Salonu'nda düzenlenen 12. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu'na katıldı.

YÖK'ten açıklama: 2022-23 akademik yılında üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanacak
YÖK'ten açıklama: 2022-23 akademik yılında üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanacak
YORUMLAR
500
Öğrenciler robotik kodlama ile 'Büyük Taarruzu' anlattı Öğrenciler robotik kodlama ile 'Büyük Taarruzu' anlattı Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
Kaynak: AA

Erol Özvar, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK'ten açıklama: 2022-23 akademik yılında üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:18 Dobo Metin cinayeti çözüldü! Tribün liderinin katilleri kaçmak için korona numarası yapmış
14:12 Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla mahkemeye çıkan Murat Övüç, savunma yaptı: Bu ülkede çok kişiye yardım ettim
14:12 YÖK'ten açıklama: 2022-23 akademik yılında üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanacak
14:01 Erdoğan'ı görünce konvoyun önüne atladı: Oğlumun düğünü var, davetiye verdim
13:48 Karadeniz'de bulunan doğal gaz için borular döşenmeye başlandı!
13:32 İstanbul'da daire sahiplerinin "Asansör" oyunu! Daha yüksek kiraya vermek için tamir ettirmiyorlar
13:20 Milli futbolcu Ozan Kabak Türkiye'ye geri mi dönüyor? Süper Lig ekibinden büyük transfer hamlesi
12:59 Kadıköy metrosunda bıçak çeken ve 18 yıl hapisle yargılanan saldırgan tahliye edildi
12:40 Akşener'den "cumhurbaşkanı adayı olacak" spekülasyonlarına nokta: Yemin billah ediyorum cumhurbaşkanlığına kesinlikle aday olmayacağım
12:37 12 yıllık ilişkileri son bulan Shakira-Pique ikilisinin ortak serveti gündem oldu! 700 milyon euroyu bölüştürmek için avukatlar devreye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 14:28:24. #1.13#
SON DAKİKA: YÖK'ten açıklama: 2022-23 akademik yılında üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement