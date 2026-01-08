YÖK ve Malezya Arasında İşbirliği Protokolü - Son Dakika
YÖK ve Malezya Arasında İşbirliği Protokolü

08.01.2026 13:32
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Malezya Yükseköğretim Bakanı Zambry ABD Kadir ile bir araya geldi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar görüşmede Türkiye ve Malezya arasında yükseköğretim alanındaki kurumsal işbirliğinin, somut ve sürdürülebilir bir çerçeveye kavuşturulduğunu ifade etti.

Akademik personel ve öğrenci hareketliliği, ortak eğitim ve araştırma programları, burs ve değişim imkanları, teknik ve mesleki eğitimde eş güdüm, ortak diploma programları, üniversiteler arası forumlar, kalite güvencesi ve karşılıklı tanıma gibi konuların öncelikli başlıklar arasında yer alacağını bildiren Özvar, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye ile Malezya arasında yükseköğretimi merkeze alan bu güçlü işbirliğinin, bilimsel etkileşimi derinleştireceğine, akademik kapasiteyi güçlendireceğine ve gençlerimiz için yeni ufuklar açacağına yürekten inanıyorum."

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in katılımıyla dün gerçekleştirilen törende, YÖK ile Malezya Yükseköğretim Bakanlığı arasında işbirliği protokollerinin Özvar ile Malezya Yükseköğretim Bakanı Kadir tarafından imzalandığı hatırlatıldı.

Kaynak: AA

15:49
