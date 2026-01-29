YÖKAK Başkanı Kocabıçak, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kocabıçak, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi" başlıklı karesini tercih eden Kocabıçak, "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Seyit Konyalı'nın "Desenli", "Günlük Hayat"ta Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi", "Portre"de ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğraflarını oyladı.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" karesini seçen Kocabıçak, "Özellikle Filistin halkına yapılan zulmün sonlanmasını, aynı zamanda o suçları işleyenlerin bir an önce cezalarını çektiklerini görmek en büyük dileğim. Daha huzurlu, daha mutlu dünyada yaşamak bütün insanoğlunun hakkı. İnşallah öyle bir dünyaya en kısa zamanda hepimiz kavuşuruz." dedi.

"Bu değerli çalışmaların bundan sonra da devam etmesini canıgönülden istiyoruz"

Kocabıçak, dünyanın her yerinde gelişen olayları fedakarca çalışan AA muhabirleri sayesinde öğrendiklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bir olay oluyor savaş bölgesine de gidiyorsunuz, deprem bölgelerine de gidiyorsunuz. Oradan en sağlıklı, en doğru haberler Anadolu Ajansından geliyor. Çok değerli fotoğraflar. Çok emekler var, hem profesyonelce çekimler var hem de gerçek olaylar en güzel şekilde yakalanmış. Bu değerli çalışmaların Anadolu Ajansı tarafından bugüne kadar yürütüldüğü gibi bundan sonra da devam etmesini canıgönülden istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.