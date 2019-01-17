Son Dakika Haberleri: Yol Açılarak Hastaneye Ulaştırıldı, Kız Bebek Dünyaya Getirdi

Yol Açılarak Hastaneye Ulaştırıldı, Kız Bebek Dünyaya Getirdi

2 saat önce

ERZİNCAN'ın Tercan İlçesine bağlı Küllüce köyünde doğum sancıları başlayan kadın, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolu, İl Özel İdare ekiplerinin açması sonucu hastaneye götürülebildi.

Yol Açılarak Hastaneye Ulaştırıldı, Kız Bebek Dünyaya Getirdi, System.String[]
ERZİNCAN'ın Tercan İlçesine bağlı Küllüce köyünde doğum sancıları başlayan kadın, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolu, İl Özel İdare ekiplerinin açması sonucu hastaneye götürülebildi. 3 saat süren çalışmalar sonucunda hastaneye yetiştirilen genç kadın, bir kız bebek dünyaya getirdi.

Tercan ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Küllüce Köyü'nde doğum sancıları başlayan Semra Yılmaz'ın (27) yakınları yetkililerden yardım istedi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan köy yolunda çalışma başlatan Erzincan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda sağlık görevlileriyle birlikte köye ulaştı. Hamile kadın, ambulansa alındı. Bir saat süren yolculuğun sonunda Tercan Devlet Hastanesi'ne yetiştirilen Semra Yılmaz, bir kız bebek dünyaya getirdi. Anne ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KENT GENELİNDE 252 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

Öte yandan kentte devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. 252 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı 11 ekip, 8 greyder, 1 dozer, 6 kepçe, 4 bıçaklı kamyon ile kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için gece gündüz çalışıyor. - Erzincan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:25 Kaynak: DHA

Erzincan, Kar, Tercan, Güncel
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