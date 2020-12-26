Yol kenarında ölü bulunan gurbetçi, cinayete kurban gitmiş - Son Dakika

Yol kenarında ölü bulunan gurbetçi, cinayete kurban gitmiş

26.12.2020 00:22
Yol kenarında ölü bulunan gurbetçi, cinayete kurban gitmiş, System.String[]

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yol kenarında ölü bulunan gurbetçi Kamil Karakaş'ın (49), başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yol kenarında ölü bulunan gurbetçi Kamil Karakaş'ın (49), başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Karakaş'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen 24 Aralık saat 20.30 sıralarında Datça'nın Yaka Mahallesi Pakamutbükü mevkisinde meydana geldi. Yol kenarında bir erkek cesedi görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin Almanya'nın Mönchengladbach şehrinden bir süre önce memleketi Datça'ya tatil için gelen Kamil Karakaş'a ait olduğunu belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.Yapılan otopside ve jandarmanın başlattığı çalışma kapsamında Karakaş'ın kafasının değişik yerlerine sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren jandarma, olayla ilgili Fatih U. (44) ve Atilla A.( 44) isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Yol kenarında ölü bulunan gurbetçi, cinayete kurban gitmiş
Yol kenarında ölü bulunan gurbetçi, cinayete kurban gitmiş

Kamil Karakaş, Gurbetçi, Jandarma, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yol kenarında ölü bulunan gurbetçi, cinayete kurban gitmiş - Son Dakika


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