Yol kenarında yaralı bulduğu şahini tedavisi için ekiplere teslim etti - Son Dakika

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Bursa'nın Kestel ilçesinde bir vatandaş tarafından yol kenarında yaralı bulunan şahin yavrusu, İnegöl'de tedavi altına alındı.

İnegöl'den ailesiyle Kestel'e bağlı Kazancı Mahallesi'ne giden Necip Doyan, yolda seyir halindeyken kenarda yaralı şahini gördü.

Şahini alıp tedavisi için İnegöl'e dönen Doyan, kuşu İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim etti.

Necip Doyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şahini bulduklarında uçamayacak durumda olduğunu söyledi.

Hemen İnegöl Belediyesi ekiplerini aradıklarını belirten Doyan, "Duyarlıyız, hayvanseveriz, onun için hangi hayvan olursa olsun hiç önemli değil. Sonuçta yaralı bir hayvan. Amacımız onu kurtarmak. Yani iyileştirip doğaya salmak." dedi.