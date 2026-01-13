Yol Verme İnatlaşması Kazaya Yol Açtı

MALTEPE, D-100 Karayolu'nda iki otomobil sürücüsü arasında başlayan yol verme inatlaşması kazaya yol açtı. Önündeki otomobili geçmek için sağ şeride manevra yapan otomobil sürücüsü, motosikletle çarpıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza, saat 22.15 sıralarında D-100 Karayolu Kartal istikametinde meydana geldi. İddiya göre, seyir halindeki iki otomobil sürücüsü yolda birbirlerine yol vermemek için inatlaşmaya başladı. Maltepe köprüsüne kadar bu ısrarını sürdüren otomobil sürücüsü, önündeki otomobili geçmek için sağ şeride manevra yaparak öne geçmeye çalıştı. Otomobil bu sırada arkadan gelen motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kaza başka bir sürücünün araç kamerası tarafından görüntülendi.