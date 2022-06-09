Yola atlayan küçük çocuğa otomobil çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Yola atlayan küçük çocuğa otomobil çarptı... O anlar kamerada

09.06.2022 10:18

Yola atlayan küçük çocuğa otomobil çarptı.

Yola atlayan küçük çocuğa otomobil çarptı... O anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta cadde üzerinde oyun oynayan küçük bir çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce ileriye savrulan çocuk hafif şekilde yaralanırken, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Oğluna otomobil çarpan anne ise sinir krizi geçirirken, yaşanan kaza anları çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Gazi Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde oynayan küçük bir çocuk, aniden yola fırlayarak karşıya geçmek istedi. Çocuğun yola atladığını gören bir sürücü frene bassa da duramadı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce ileriye savrulan çocuk hafif şekilde yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Kazanın ardından olay yerine gelen küçük çocuğun annesi ise sinir krizi geçirirken, çocuk kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o kaza anları ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Kazanın sesini duydum"

Kazayı anlatan esnaf Ercan Demir, "Ben Pazar günü ofiste otururken kaza sesi duydum. Aşağı inip baktığımda ufak bir çocuğa araba çarptığını gördüm. Allahtan şoför çocuğu erkenden fark edip frene basmış. Kazanın ardından zaten hemen ayağa kalkıp koşmaya başladı çocukta. Ciddi bir yaralanması olmadı. Kazanın ardından ise çocuğun annesi geldi. Kadın sinir krizi geçirerek şoföre bağırdı. Biz biraz sakinleştirdik, böyle olayların olabileceğini söyledik. Ardından da çocuk kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı" dedi.

Yola atlayan küçük çocuğa otomobil çarptı... O anlar kamerada
Yola atlayan küçük çocuğa otomobil çarptı... O anlar kamerada
Yola atlayan küçük çocuğa otomobil çarptı... O anlar kamerada
Yola atlayan küçük çocuğa otomobil çarptı... O anlar kamerada

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yola atlayan küçük çocuğa otomobil çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Yola atlayan küçük çocuğa otomobil çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika
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