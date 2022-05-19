Yola çöp atan sürücüye 196 TL ceza - Son Dakika
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Yola çöp atan sürücüye 196 TL ceza

19.05.2022 16:01
Yola çöp atan sürücüye 196 TL ceza

BURSA'da hafif ticari aracının camını açıp yola çöp atan Ö.S.'ye (30), 196 TL ceza uygulandı.

BURSA'da hafif ticari aracının camını açıp yola çöp atan Ö.S.'ye (30), 196 TL ceza uygulandı.

İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde trafikte durduğu sırada 16 Y 5867 plakalı hafif ticari aracın camından dışarıya pet şişe atan sürücü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntü sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Bunun üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücünün Ö.S. olduğunu tespit etti. Ö.S.'ye araçtan yere çöp attığı gerekçesiyle 196 TL ceza uygulandı.


Yola çöp atan sürücüye 196 TL ceza
Yola çöp atan sürücüye 196 TL ceza
Yola çöp atan sürücüye 196 TL ceza
Yola çöp atan sürücüye 196 TL ceza
Yola çöp atan sürücüye 196 TL ceza
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Kaynak: DHA

Türk Lirası, Osmaniye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yola çöp atan sürücüye 196 TL ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yola çöp atan sürücüye 196 TL ceza - Son Dakika
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