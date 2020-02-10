Yolcu otobüsü çekiciye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolcu otobüsü çekiciye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Yolcu otobüsü çekiciye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

7 saat önce

SAMSUN'un Kavak ilçesinde yolcu otobüsünün yolun kenarında bekleyen baza yüklü TIR'a çarpması sonucu otobüsün muavini Ramazan Turan (28) hayatını kaybetti, 1 yolcu yaralandı.

Yolcu otobüsü çekiciye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

SAMSUN'un Kavak ilçesinde yolcu otobüsünün yolun kenarında bekleyen baza yüklü TIR'a çarpması sonucu otobüsün muavini Ramazan Turan (28) hayatını kaybetti, 1 yolcu  yaralandı.Olay, sat 00.30 sıralarında Samsun- Ankara Karayolu üzeri Tekke mevkisinde meydana geldi. Samsun-Ankara seferini yapan Mustafa Karaağaç'ın kullandığı 19 BA 950 plakalı Kamil Koç fimasına ait otobüs, Tekke mevkisinde buzlanma nedeniyle yolun kenarında bekleyen Mustafa Pastacı'nın kullandığı 38 FC 804 plakalı baza yüklü TIR'a çarptı. Kazada savrulan çekicinin dorsesinde bulunan yatak ve bazalar yol kenarına saçıldı. Kazada otobüsün muavini Ramazan Turan, olay yerinde hayatını kaybederken, bir yolcu da yaralandı. Yaralı yolcu sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Turan'ın cenazesi ise Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Ramazan Turan, Samsun, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:24 Kaynak: DHA
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