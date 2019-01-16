Yolcu Otobüsü Devrildi: 12 Yaralı (3)
1 saat önce
Yalova'da, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.
Yalova
'da, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.
Fethiye- İstanbul
seferini yapan Hasan Kazan yönetimindeki 34 NK 0535 plakalı yolcu otobüsü, Yalova- Bursa
kara yolunun Kocaeli
istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 12 yolcu yaralandı. 112 acil servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Devrilen otobüsten çıkarılan diğer 18 kişi ise başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:15 Kaynak: AA
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