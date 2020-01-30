Yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, sürücüsünün ters yöne girdiği hafif ticari araç ile yolcu otobüsü, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 2'si otobüs yolcusu 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı, Malkara- Çanakkale yolunda meydana geldi. İstanbul'dan Çanakkale'ye götürmek üzere 23 yolcu alan Zeki Kuralay (47) yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait, 16 ABE 710 plakalı otobüs ile ters yöne girdiği öne sürülen Sami Sepetçioğlu'nun (47) kullandığı 59 KG 105 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Sepetçioğlu ile otobüste bulunan 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, araçta sıkışan Sepetçioğlu'nu çıkarıp, ilk müdahade bulundu. Sami Sepetçioğlu, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülürken, hafif yaralı olduğu belirlenen 2 kişinin tedavisi, kaza yerinde yapıldı. Öte yandan kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan Malkara- Çanakkale yolu, araçların çekilmesinin ardından tekrar açıldı. Otobüsteki 23 yolcu ise bölgeye getirilen başka otobüsle yola devam etti. Otobüs sürücüsü Zeki Kuralay, ifadesi alınmak üzere Malkara Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.