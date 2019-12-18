Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı 1'i ağır 10 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı 1'i ağır 10 yaralı - Son Dakika

Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı 1'i ağır 10 yaralı

8 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün çimento yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada, 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün çimento yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada, 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun Dinar'a bağlı Yeşilyurt köyü mevkiinde meydana geldi. Afyonkarahisar yönüne giden İsa Gül'ün (49) kullandığı Efe Tur firmasına ait 50 DK 732 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden Ali Acar'ın (29) kullandığı 32 ES 086 plakalı çimento yüklü kamyona arkadan çarptı. Kontrolden çıkan kamyon yolun sağ tarafında bulunan bariyerleri aşarak tarlaya yuvarlandı. Kamyon şoförü Ali Acar, kazayı yara almadan atlatırken, otobüste bulunan 26 yolcu ve 3 personelden 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan otobüs muavini Ömer Aktaş ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralılar; Hatun Ünal (60), Eşref Ayremir (19), Şerafettin Işık (39), Çınar Işık (5), Gökhan Karadayı (32), Sezai Çiloğlu (40) Sandıklı Devlet Hastanesi'ne; Gizem Geldioğlu (18), Özlem Er (22) ve Gülhanım Ertuğrul (23) ise Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kazanın ardından, uzun süre kaza yapan otobüs ile kamyon bulundukları yerden kaldırılmak için çalışıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı 1'i ağır 10 yaralı

Ali Acar, Dinar, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:50 Kaynak: DHA
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