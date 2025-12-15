Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

İstanbul'dan Samsun'a seyir halindeki yolcu otobüsünde bulunan 65 yaşındaki bir yolcu, aracın Samsun Otogarı'na varmasının ardından yolcu koltuğunda hayatını kaybetmiş halde bulundu.



Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü bu sabah Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Otobüs Terminali'ne geldi. 33 nolu tekli koltukta yolcu olarak bulunan Metin Altınok'un (65), hareketsiz halde olduğu fark edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Muavin tarafından uyuyor zannedilerek uyandırılmak istenilen Metin Altınok tepki vermeyince olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan kontrolde Altınok'un oturduğu koltukta hayatını kaybettiği tespit edildi.

ÖLÜMÜ "ŞÜPHELİ" OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Adli tabip tarafından şahsın ölümü 'şüpheli' olarak değerlendirilirken, cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.