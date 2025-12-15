Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu
15.12.2025 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'dan Samsun'a seyahat eden bir yolcu, otobüs terminaline varmasının ardından muavin tarafından koltuğunda hareketsiz şekilde bulundu. Sağlık ekipleri 65 yaşındaki yolcunun hayatını kaybettiğini tespit ederken, adli tabip tarafından şahsın ölümü 'şüpheli' olarak değerlendirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'dan Samsun'a seyir halindeki yolcu otobüsünde bulunan 65 yaşındaki bir yolcu, aracın Samsun Otogarı'na varmasının ardından yolcu koltuğunda hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü bu sabah Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Otobüs Terminali'ne geldi. 33 nolu tekli koltukta yolcu olarak bulunan Metin Altınok'un (65), hareketsiz halde olduğu fark edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Muavin tarafından uyuyor zannedilerek uyandırılmak istenilen Metin Altınok tepki vermeyince olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan kontrolde Altınok'un oturduğu koltukta hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

ÖLÜMÜ "ŞÜPHELİ" OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Adli tabip tarafından şahsın ölümü 'şüpheli' olarak değerlendirilirken, cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Metin Altınok, İstanbul, 3-sayfa, Ulaşım, Samsun, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hollywood devinden Gaziantepli yüzük ustasına dava Hollywood devinden Gaziantepli yüzük ustasına dava
Büyükçekmece ve Esenyurt’un korkulu rüyası suç makinesi kadın yakalandı Büyükçekmece ve Esenyurt'un korkulu rüyası suç makinesi kadın yakalandı
Dev proje devam ediyor Samsun’a 3,2 milyar liralık yatırım Dev proje devam ediyor! Samsun'a 3,2 milyar liralık yatırım
Berke Özer’e Premier Lig’den dev talip Berke Özer'e Premier Lig'den dev talip
Sır dolu ölüm Alkol aldıktan sonra 3 kişi uyudukları otomobilden 2 kişi çıktılar Sır dolu ölüm! Alkol aldıktan sonra 3 kişi uyudukları otomobilden 2 kişi çıktılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmet Kaya şarkısına böyle eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmet Kaya şarkısına böyle eşlik etti

15:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel’in ’’Cemevi, Cümbüş evi’’ iddiasına ateş püskürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in ''Cemevi, Cümbüş evi'' iddiasına ateş püskürdü
14:51
Türkeş’in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis’i karıştırdı
Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı
14:17
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı
14:13
Asena Keskinci’nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti
14:05
Saadet Partisi lideri Arıkan’dan Cumhur İttifakı’na yeşil ışık
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık
13:50
Beşar Esad’dan aylar sonra haber var Okul sıralarına geri döndü
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2025 15:23:54. #7.11#
SON DAKİKA: Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.