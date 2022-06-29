Edinilen bilgiye göre, P.A. isimli şahsın Korkuteli ilçesine uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Bilgi üzerine şahsın seyahat ettiği yolcu otobüsü, Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı önünde durduruldu. Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ile müşterek olarak yapılan aramada, şahsın üzerinde 18 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Korkuteli, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yolcu üzerinde 18 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

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