Yolcu ve balıkçı tekneleri denetlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk ve Birecik Baraj gölü üzerindeki yolcu ve balıkçı teknelerinde denetimler gerçekleştirdi.



Halfeti, Birecik, Bozova, Hilvan, Siverek ilçelerinde bulunan yolcu ve balıkçı teknelerinin yıllık su üstü denetimleri yapıldı. Muayene zamanlarına göre Şanlıurfa sınırlarında bulunan baraj ve göletlerin bütün kıyı şeridinde yüzer duba restoran, yolcu ve balıkçı teknelerine yönelik denetim ve ruhsatlandırma işlemleri sürdürülüyor.



Denetimler sırasında yolcu ve balıkçı teknelerinin evrak kontrolü, can güvenliği açısından bulundurmaları gereken can simidi, can yeleği, ilk yardım çantası ve yangın tüpünün kontrolü ile teknelerin motor aksamı, gövde deformasyonu ve boya durumlarının kontrolleri yapıldı.



Balık avlama sezonu açılması ile balıkçı teknelerine yönelik denetimler arttırılırken balıkçı teknelerinde herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için balıkçıların belirtilen kriterlere uymaları için gerekli uyarılarda bulunuldu. - ŞANLIURFA