YOLCU VE ŞOFÖR ARASINDAKİ ÜCRET KAVGASI CEP TELEFONU KAMERASINDA - Son Dakika
Üye Girişi

YOLCU VE ŞOFÖR ARASINDAKİ ÜCRET KAVGASI CEP TELEFONU KAMERASINDA

16.05.2022 15:31

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir otobüste yolcu ve şoför arasında taşıma ücreti nedeniyle başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir otobüste yolcu ve şoför arasında taşıma ücreti nedeniyle başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan yolcunun otobüsün camlarını taşla kırdığı olayı, başka bir yolcu cep telefonuyla kaydetti.

Olay, önceki akşam saatlerinde D-400 kara yolundaki bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Manavgat'tan Antalya yönüne giden bir firmaya ait otobüse yolcu olarak binen iki arkadaştan biri taşıma ücretini yüksek bulduğu için ödemek istemedi. Bunun üzerine şoför otobüsü durdurdu ve taraflar arasında tartışma başladı. Tartışma büyüyünce, kimliği öğrenilemeyen şoför, muavin ve yolcu arasında yumruklu kavga çıktı. Araçtan inen yolcu, çevreden bulduğu taş ile otobüsün camlarını kırdı. Bazı yolcular da kavgaya karışarak, yolcuya saldırdı. Diğer yolcuların araya girmesiyle kavga sona erdi.

Kavga anını otobüste bulunan bir yolcu cep telefonuyla kayda aldı. Öte yandan olay sonrası polis merkezine giden taraflar ifadelerinin ardından zararın karşılanması noktasında anlaşarak ilçeden ayrıldı.

YOLCU VE ŞOFÖR ARASINDAKİ ÜCRET KAVGASI CEP TELEFONU KAMERASINDA
YOLCU VE ŞOFÖR ARASINDAKİ ÜCRET KAVGASI CEP TELEFONU KAMERASINDA
YOLCU VE ŞOFÖR ARASINDAKİ ÜCRET KAVGASI CEP TELEFONU KAMERASINDA
YOLCU VE ŞOFÖR ARASINDAKİ ÜCRET KAVGASI CEP TELEFONU KAMERASINDA

YORUMLAR
500
Yolcu ve şoför arasında kavga çıktı: Diğer yolcular çileden çıktı Yolcu ve şoför arasında kavga çıktı: Diğer yolcular çileden çıktı Kargocunun el arabasından cep telefonu hırsızlığı kamerada Kargocunun el arabasından cep telefonu hırsızlığı kamerada

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YOLCU VE ŞOFÖR ARASINDAKİ ÜCRET KAVGASI CEP TELEFONU KAMERASINDA - Son Dakika


Son Dakika
17:22 Polis aracı kullandığı anları videoya alan yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilecek
17:17 İBB Başkanı İmamoğlu, toplu taşımada öğrenci indirimini veto etti
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
16:46 Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi: Vatandaşları rahatlatacak adımların atılması konusunda görüştük
16:45 Rusya ve Ukrayna ateşkes ilan etti! Azovstal çelik fabrikasındaki 600 yaralı asker tahliye edilecek
16:36 Dünya üzerinde sadece 10 bin tane kaldı! Yeni doğan kum kedileri dikkat çekti
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
16:21 İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 17:29:27. #1.11#
SON DAKİKA: YOLCU VE ŞOFÖR ARASINDAKİ ÜCRET KAVGASI CEP TELEFONU KAMERASINDA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement