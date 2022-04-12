Yolcu ve yük taşıyan araçlara sıkı denetim - Son Dakika
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Yolcu ve yük taşıyan araçlara sıkı denetim

12.04.2022 11:23
Yolcu ve yük taşıyan araçlara sıkı denetim

Düzce'de yolcu ve yük taşıyan araçlara yönelik olarak jandarma ekipleri denetimlerine devam ediyor.

Düzce'de yolcu ve yük taşıyan araçlara yönelik olarak jandarma ekipleri denetimlerine devam ediyor. Yapılan denetimlerde 11 araca 5 bin TL ceza i işlem uygulanırken 2 araçta trafikten men edildi

Düzce Jandarma Komutanlığı trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar üzerinde denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Düzce - Akçakoca Karayolu ile Çilimli Sarımeşe Köyü, Gölyaka ilçe bağlantı yolu Merkez Aydınpınar köy yolunda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde ise 140 araç kontrol edilirken 11 araca ise 5 bin 684 TL ceza uygulandı, 2 araç trafikten men edildi. - DÜZCE

Yolcu ve yük taşıyan araçlara sıkı denetim
Yolcu ve yük taşıyan araçlara sıkı denetim
Yolcu ve yük taşıyan araçlara sıkı denetim

YORUMLAR
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Türk Lirası, Jandarma, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu ve yük taşıyan araçlara sıkı denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolcu ve yük taşıyan araçlara sıkı denetim - Son Dakika
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