Yolcu ve yük taşıyan araçlara sıkı denetim - Son Dakika

Düzce'de yolcu ve yük taşıyan araçlara yönelik olarak jandarma ekipleri denetimlerine devam ediyor. Yapılan denetimlerde 11 araca 5 bin TL ceza i işlem uygulanırken 2 araçta trafikten men edildi

Düzce Jandarma Komutanlığı trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar üzerinde denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Düzce - Akçakoca Karayolu ile Çilimli Sarımeşe Köyü, Gölyaka ilçe bağlantı yolu Merkez Aydınpınar köy yolunda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde ise 140 araç kontrol edilirken 11 araca ise 5 bin 684 TL ceza uygulandı, 2 araç trafikten men edildi. - DÜZCE