Yolda tedirgin yürüyordu, polisler şüphelenip peşine düştü: Evine cephaneliğe çevirmiş - Son Dakika
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Yolda tedirgin yürüyordu, polisler şüphelenip peşine düştü: Evine cephaneliğe çevirmiş

15.05.2022 10:50
Yolda tedirgin yürüyordu, polisler şüphelenip peşine düştü: Evine cephaneliğe çevirmiş

Polislerin yolda tedirgin yürümesinden şüphelenerek evine baskın yaptığı kişinin evi tam bir cephanelik çıktı. Zanlının evinde 2'si suikast silahlı olmak üzere 21 ruhsatsız tabanca, bin 850 adet mermi, 500 adet fişek ve uçaksavar mermisi bulundu.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir şahsın evinde silah depoladığını bilgisine ulaştı. Telsizler Mahallesi'nde bir süredir fiziki ve teknik takip yapan polis ekipleri, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 18.50 sıralarında Oğuzhan T.'nin (35) cadde üzerinde yürüdüğünü fark etti. Yanına yaklaşıldığı esnada şahıs tedirgin olarak kaçmaya başladı. Kısa süreli yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanan şahsın yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Titiz çalışma baskınla bitti! Cephanelik gibi evden uçaksavar mermisi bile çıktı

UÇAKSAVAR MERMİSİ BİLE ÇIKTI

Bunun üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda hemen hemen her yerine gizlenmiş 2'si suikast silahı olmak üzere 21 adet tabanca ele geçirildi. Devam eden aramalarda bin 850 adet mermi, 500 adet fişek, uçaksavar ve AK-47 mermisi, silah yapımında kullanılan malzemeler, pres makinesi ve 11 bin 150 lira bulundu. Operasyon anı ve aramalar ise kameralara yansıdı.

Titiz çalışma baskınla bitti! Cephanelik gibi evden uçaksavar mermisi bile çıktı

SİLAH TİCARETİ YAPAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Evdeki aramaların ardından Kağıthane polisi Oğuzhan T.'yi sağlık kontrolünden geçirerek emniyete götürdü. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan da kaydı bulunan Oğuzhan T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "silah imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolda tedirgin yürüyordu, polisler şüphelenip peşine düştü: Evine cephaneliğe çevirmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolda tedirgin yürüyordu, polisler şüphelenip peşine düştü: Evine cephaneliğe çevirmiş - Son Dakika
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