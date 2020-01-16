Yoldan çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, ağaca çarpan kamyonetteki Hüseyin Semiz hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Çarşamba- Ayvacık kara yolu Kemer Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hayrettin M. yönetimindeki 55 HK 014 plakalı ağaç yüklü kamyonet, kontrolden çıktı. Kamyonet, yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Hüseyin Semiz ve Hüseyin A, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Semiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Samsun