Yoldan çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Yoldan çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

24.05.2022 16:03
Yoldan çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak devrildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak devrildi. Kazada hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi 1 No'lu Manolya Sokak Cumhuriyet Apartmanları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.Ö. idaresindeki 58 BN 753 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Ters dönen otomobilin içerisinde çevredekilerin yardımı ile çıkan sürücü ile otomobilde bulunan eşi S.Ö. ve küçük çocukları D.Ö. olay yerine çağırılan ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Yoldan çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı
Yoldan çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı
Yoldan çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı
Yoldan çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı
Yoldan çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

YORUMLAR
500
Otomobil, park halindeki otomobilin üzerine uçtu Otomobil, park halindeki otomobilin üzerine uçtu
Kaynak: İHA

Zonguldak, Otomobil, Ereğli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoldan çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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