Son Dakika Haberleri: Yoldan çıkan otomobil ilk olarak elektrik direğine sonra ağaca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan otomobil ilk olarak elektrik direğine sonra ağaca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Yoldan çıkan otomobil ilk olarak elektrik direğine sonra ağaca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Kütahya'da bir otomobilin yoldan çıkarak elektrik direğine ve refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Yoldan çıkan otomobil ilk olarak elektrik direğine sonra ağaca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Kütahya'da bir otomobilin yoldan çıkarak elektrik direğine ve refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.


Kaza, saat sabah saatlerinde meydana gelirken Afyonkarahisar'dan Kütahya'ya gelmekte olan 43 AAP 021 plakalı henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil ilk olarak elektrik direğine daha sonra refüjdeki ağaca çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Yaralılar Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken araçtakilerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.


Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. - KÜTAHYA

Kütahya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomobilin tırın altına girdiği kazada 1'i bebek 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Öğretmenin aracıyla çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti Kaza yapan motosikletlinin yardımına koşan 3 gence kamyon çarptı Batman'da otomobil öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 15:34:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yoldan çıkan otomobil ilk olarak elektrik direğine sonra ağaca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]