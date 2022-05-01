Son dakika haber! Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

01.05.2022 14:03

Son dakika haberi... Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eflani-Pınarbaşı yolu üzerinde meydana geldi. Celal Gözübek (42) idaresinde 34 GP 0875 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası ters dönen otomobilde bulunan sürücü Gözübek ile Fahrettin Akdemir (48), Semra Akdemir (23), Tenzile Şükür (57) ve Berat Gözübek (14) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansları ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 14 yaşındaki Berat Gözübek'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlatırken, yaralıların bayram tatili için İstanbul'dan köylerine gittiği öğrenildi. - KARABÜK

Son dakika haber! Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Son dakika haber! Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Son dakika haber! Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Son dakika haber! Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

YORUMLAR
500
Seydikemer'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı Seydikemer'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı Son dakika haberi: Kontrolden çıkan minibüs yoldan çıkıp takla attı: 14 yaralı Son dakika haberi: Kontrolden çıkan minibüs yoldan çıkıp takla attı: 14 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
14:17 Salgın nedeniyle düğünlerini iptal eden çift, para iadesi istedi! Mahkeme gelin ve damadı haklı buldu
13:48 Sette kaza geçirmişti! Furkan Andıç 3 saat süren bir operasyon geçirdi
13:44 Antalyaspor'dan Trabzonspor maçı sonrası sert açıklama: En hafif tabirle çağ dışı bir görüntü
13:16 Açtıktan 10 gün sonra kuruyor! Şakayıkları koparmanın cezası 109 bin lira
13:11 Putin hakkında çarpıcı iddia: Kanser tedavisi için ameliyat olacak
12:44 Trafik denetiminde helikopterin fotoğrafını çekerken yakalanan 3 sürücüye ceza verildi
12:35 Evine gitmek isteyen kadına otomobil çarptı! Küçük kızları çaresizce olanları takip etti
12:02 Alişan yengesinin doğum gününü kutladı, Merve Tektaş'dan aylar sonra duygulandıran yorum geldi
11:59 Tunç Soyer, Çeşme Projesi için dava açtıkları duyurarak İzmir halkını protesto mitingine davet etti
11:32 Ukraynalı direnişçiler, Rus timini pusuya düşürdü! O anlar anbean görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 14:33:34. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement