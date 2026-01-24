Yolu kapanan köydeki şehit ailesi için ekipler seferber oldu

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyden nişan ve düğün hazırlığı için kent merkezine gitmek isteyen Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Uğurtay'ın kızı ve ailesi için ekipler seferber oldu. Aile, ekiplerin yolu açmasıyla kent merkezine gitti.

Gercüş ilçesine bağlı Altınoluk köyünün yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Uğurtay'ın evlenecek olan kızı, ailesiyle birlikte yarın yapılacak nişan ve pazar günü gerçekleştirilecek düğün için köyden çıkmak isterken yolda mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş'ın talimatıyla İlçe Özel İdare ekipleri bölgeye sevk edildi. Karla kaplı yol, iş makineleriyle açılarak araçların geçişine uygun hale getirildi. Açılan koridorla şehit ailesinin Batman merkeze ulaşımı sağlandı.

'YOLU AÇARAK MAĞDURİYETİMİZİ GİDERDİLER'

Altınoluk Köyü Muhtarı Mehmet Sait Çiçek, ekiplere teşekkür ederek, "Şehidimiz Mehmet Uğurtay'ın kızının düğünü vardı, yolumuz kar yağışı sonucu kapanmıştı. Gercüş Kaymakamlığı ve ilçe Özel İdare ekipleri seferber oldu. Yolumuzu açarak mağduriyetimizi giderdiler. Başta Kaymakamımız Muhammed Öztaş'a, İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Abdülhakim Şimşek'e ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.