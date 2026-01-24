Yolu kapanan köydeki şehit ailesi için ekipler seferber oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yolu kapanan köydeki şehit ailesi için ekipler seferber oldu

24.01.2026 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyden nişan ve düğün hazırlığı için kent merkezine gitmek isteyen Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Uğurtay'ın kızı ve ailesi için ekipler seferber oldu.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyden nişan ve düğün hazırlığı için kent merkezine gitmek isteyen Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Uğurtay'ın kızı ve ailesi için ekipler seferber oldu. Aile, ekiplerin yolu açmasıyla kent merkezine gitti.

Gercüş ilçesine bağlı Altınoluk köyünün yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Uğurtay'ın evlenecek olan kızı, ailesiyle birlikte yarın yapılacak nişan ve pazar günü gerçekleştirilecek düğün için köyden çıkmak isterken yolda mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş'ın talimatıyla İlçe Özel İdare ekipleri bölgeye sevk edildi. Karla kaplı yol, iş makineleriyle açılarak araçların geçişine uygun hale getirildi. Açılan koridorla şehit ailesinin Batman merkeze ulaşımı sağlandı.

'YOLU AÇARAK MAĞDURİYETİMİZİ GİDERDİLER'

Altınoluk Köyü Muhtarı Mehmet Sait Çiçek, ekiplere teşekkür ederek, "Şehidimiz Mehmet Uğurtay'ın kızının düğünü vardı, yolumuz kar yağışı sonucu kapanmıştı. Gercüş Kaymakamlığı ve ilçe Özel İdare ekipleri seferber oldu. Yolumuzu açarak mağduriyetimizi giderdiler. Başta Kaymakamımız Muhammed Öztaş'a, İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Abdülhakim Şimşek'e ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik Korucusu, Yerel Haberler, Hava Durumu, Gercüş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yolu kapanan köydeki şehit ailesi için ekipler seferber oldu - Son Dakika

Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
Mezarlıktaki poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı Mezarlıktaki poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı
AK Partili eski vekil Mehmet Altay hayatını kaybetti AK Partili eski vekil Mehmet Altay hayatını kaybetti
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ’’Terörsüz Türkiye’’ gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
Banka alarmı çalınca polis gitti, davetsiz misafirle karşılaştı Banka alarmı çalınca polis gitti, davetsiz misafirle karşılaştı
İmzayı attı İşte Noa Lang’ın Galatasaray’a maliyeti İmzayı attı! İşte Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti

19:01
Canlı anlatım: İlk gol 30. saniyede geldi
Canlı anlatım: İlk gol 30. saniyede geldi
17:56
Cezaevinde çıkan sözlü tartışma kanlı bitti: 21 kişi hastanelik oldu
Cezaevinde çıkan sözlü tartışma kanlı bitti: 21 kişi hastanelik oldu
17:50
’Sarı kod’la uyarılan Antalya’da tarım alanları su altında kaldı
'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da tarım alanları su altında kaldı
17:40
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
16:13
Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı
Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 20:10:04. #7.11#
SON DAKİKA: Yolu kapanan köydeki şehit ailesi için ekipler seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.