Yolu kardan kapalı köydeki hasta için ekipler seferber oldu - Son Dakika
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Yolu kardan kapalı köydeki hasta için ekipler seferber oldu

7 saat önce

Yolu kardan kapalı köydeki hasta için ekipler seferber olduHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Dağdibi köyünde kalp hastası Selahattin Orbay (57), ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yol açılarak hastaneye götürüldü.

Yolu kardan kapalı köydeki hasta için ekipler seferber oldu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Dağdibi köyünde kalp hastası Selahattin Orbay (57), ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yol açılarak hastaneye götürüldü.

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Dağdibi köyünde oturan Selahattin Orbay, dün akşam saatlerinde rahatsızlandı. Orbay'ın yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. Ancak 112 ekipleri köy yolunun yoğun tipi nedeniyle kapanmasıyla hastaya ulaşamadı. Yüksekova Kaymakamlığı'na bağlı Şantiye Şefliği karla mücadele ekiplerinden yardım istendi. Karla mücadele ekipleri iş makineleriyle yolu açmak için çalışmalara başladı. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonrası ambulans köye ulaştı. Sağlık ekipleri Selahattin Orbay'a ilk müdahaleyi evde yaptı. Orbay, daha sonra ambulansla tedavi için Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Köye gelen ekiplere teşekkür eden hasta yakını Tatar İrinç, "Kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Sabah saatlerinde ise şikayetleri artınca durumu 112'ye ve Yüksekova şantiye şefliliğine bildirdik. Yaklaşık 1 saat süren bir çalışma ile köye ulaştılar. Allah devletimize zeval vermesin bu zor günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak hastamızı alarak hastaneye ulaştırdılar. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yolu kardan kapalı köydeki hasta için ekipler seferber oldu

Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:50 Kaynak: DHA
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