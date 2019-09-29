Son Dakika Haberleri: Yomraspor: 2-0
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Yomraspor: 2-0

50 dakika önce

STAT: Serik İsmail OğanHAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses (xxx), Kürşathan Akın (xxx), Bedirhan Soydemir (xxx)SERİK BELEDİYE SPOR: Orkun (xxx), Taner (xxx), Alican (xxx) (Dk.82 Cenk x), Sinan (xxx)(Dk.87 Mehmet (x), Ahmet (xx) (Dk.

Yomraspor: 2-0, System.String[]

STAT: Serik İsmail Oğan

HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses (xxx), Kürşathan Akın (xxx), Bedirhan Soydemir (xxx)

SERİK BELEDİYE SPOR: Orkun (xxx), Taner (xxx), Alican (xxx) (Dk.82 Cenk x), Sinan (xxx)(Dk.87 Mehmet (x), Ahmet (xx) (Dk.88 Sefa x), Abdurrahman (xxx), Doğancan (xxx), Burçin (xxx), Erdi (xxx), Atakan (xxx), Güven (xx)

YOMRASPOR: Tunahan (xx), Mehmetcan (xx), Semih (x)(Dk.71 Hüseyin x), Emre (x)(Dk.55 Oğün x), Zafer (xx) (Dk.66 Engin x), Ali Özgür (xx), Uğur (xxx), Şenol (xx), Münür (xx), Kaan (xx), İsmail (xx)

GOLLER: Dk.63 Alican, Dk.84 Cenk (Serik Belediyespor)

SARI KART : Alican, Doğancan (Serik Belediyespor) Zafer, Oğün (Yomraspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Serik Belediyespor evinde karşılaştığı Yomraspor'u 2-0 yendi.

Serik Belediyesporlu futbolcular maç öncesi seremoniye geçen hafta şehit olan Teğmen Fikret Dinçer'in fotoğrafı ve "Terörü lanetliyoruz. Şehidimize Allah'tan rahmet dileriz" yazılı pankartla çıktı.

Maça Serik belediyespor orta vuruşu ile başladı.

İlk yarı gol olmayınca devre 0-0 berabere sona erdi.

63'üncü dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında topla buluşan Güven'in yaptığı ortaya Yomraspor ceza sahası içinde bulunan Alican kafayı vurarak topu filelerle buluşturdu: 1-0.

84'üncü dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında Atakan topla buluşunca Cenk'e pasını verdi. Cenk'in öne çıkan Yomraspor kalecisi Tunahan'ın üzerinden aşırttığı top filelerle buluştu: 2-0.

Maç Serik Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

- Antalya

serik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:56 Kaynak: DHA
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