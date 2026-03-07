Yönetmen Gani Rüzgar Şavata, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yönetmen Gani Rüzgar Şavata, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

Yönetmen Gani Rüzgar Şavata, MHP Lideri Bahçeli\'yi ziyaret etti
07.03.2026 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yönetmen ve oyuncu Gani Rüzgar Şavata, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Ortadoğu'daki güncel durum ve barış süreçleri ele alındı. Şavata, Bahçeli'nin birlik ve beraberlik mesajlarına dikkat çekti ve sanat camiasına selamlarını iletti. Görüşmenin sonunda Şavata, Bahçeli'ye barış sürecine dair katkıları ve misafirperverliği için teşekkür etti.

Yönetmen ve oyuncu Gani Rüzgar Şavata, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezindeki makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Şavata, görüşmede Ortadoğu'daki güncel durum ve barış süreçlerinin ele alındığını bildirdi.

"ET VE KEMİK VURGUSU"

Görüşmenin içeriğine dair açıklamalarda bulunan Şavata, Bahçeli'nin birlik ve beraberlik mesajlarına dikkat çekti. Şavata, "Üstelik her zaman söylediğim gibi; 'Biz et ve tırnak değiliz, biz et ve kemiğiz' sözlerini ondan da duymak beni fazlasıyla etkiledi," ifadelerini kullandı.

SANAT CAMİASINA SELAM

MHP Lideri Bahçeli'nin tüm sanat dünyasına selamlarını ilettiğini belirten Şavata, Bahçeli'nin süreçle ilgili takındığı tavrı "yüreklere su serpen bir cesaret" olarak nitelendirdi. Görüşmenin sonunda Şavata, barış sürecine dair katkıları ve misafirperverliği dolayısıyla Bahçeli'ye teşekkürlerini sundu.

Şavata, "Barış meşalesini yakan lider sayın Devlet Bahçeli ile uzun süren bir görüşme gerçekleştirdim.

Bu süreçte Orta Doğu'nun içinde bulunduğu durum ve barış süreci hakkında konuştuk. Üstelik her zaman söylediğim gibi biz et ve tırnak değiliz, biz et ve kemiğiz sözlerini ondan da duymak beni fazlasıyla etkiledi.

Bütün sanat camiasına selamlarını gönderdi. Kendilerine bu cesaretinden dolayı teşekkür edip yüreklere su serptiğini söyledim." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, Kültür Sanat, Yönetmen, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yönetmen Gani Rüzgar Şavata, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi
Kur’an-ı Kerim okunurken füze attılar Kur'an-ı Kerim okunurken füze attılar
İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma
İsrail bölgeyi kan gölüne çevirdi Bu kez de Beyrut’u vurdu İsrail bölgeyi kan gölüne çevirdi! Bu kez de Beyrut'u vurdu
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
Kız çocuklarını katleden ABD’den İran’a komik suçlama Kız çocuklarını katleden ABD'den İran'a komik suçlama

18:00
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
17:16
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston’un son halini görmeniz lazım
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston'un son halini görmeniz lazım
16:58
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
16:14
İran’ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
16:10
İspanya Adalet Bakanı’ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
16:05
MSB: KKTC’nin güvenliği için F-16’lar adada konuşlandırılabilir
MSB: KKTC'nin güvenliği için F-16'lar adada konuşlandırılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 18:10:29. #.0.5#
SON DAKİKA: Yönetmen Gani Rüzgar Şavata, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.