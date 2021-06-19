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Yönetmen Uluç Bayraktar, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle dünyaevine girdi - Son Dakika

Yönetmen Uluç Bayraktar, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle dünyaevine girdi

19.06.2021 09:23

Reyting rekortmeni dizilerin yönetmenliğini üstlenerek ismini geniş bir kitlelere duyuran 46 yaşındaki Uluç Bayraktar, bir süredir aşk yaşadığı 21 yaşındaki yapımcı Alara Hamamcıoğlu ile evlendi.

Ezel, Son, Karadayı, Çarpışma, İçerde ve son olarak Babil dizilerinin yönetmenliğini yapan 46 yaşındaki Uluç Bayraktar, kendisinden 25 yaş küçük olan Alara Hamamcıoğlu'yla Emirgan'daki bir mekanda dün düzenlenen törenle evlendi.

SADE BİR GELİNLİK TERCİH ETTİ

Çiftin düğününe çok sayıda ünlü isim de katıldı. Alara Hamamcıoğlu, Uluç Bayraktar'ın son filmi "9.75"in yardımcı yapımcılığını üstlenmişti. Düğün heyecanı yaşayan Bayraktar, sosyal medya hesabından henüz bir paylaşım gelmedi. Düğün törenine katılan oyuncu Hazal Subaşı, çiftin mutlu günlerinden kareler paylaşmayı ihmal etmedi. Sade bir törenle evlenen Hamamcıoğlu, gelinlik tercihini kabarık olmayan şık bir tasarımdan yana yaptı.

<a class='keyword-sd' href='/yonetmen/' title='Yönetmen'>Yönetmen</a> Uluç Bayraktar, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle dünyaevine girdi
Yönetmen Uluç Bayraktar, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle evlendi
Yönetmen Uluç Bayraktar, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle evlendi
Yönetmen Uluç Bayraktar, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle dünyaevine girdi

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Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Yönetmen Uluç Bayraktar, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle dünyaevine girdi - Son Dakika Magazin


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