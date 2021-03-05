Yozgat çiftçisine koyun yıkama makinesi desteği - Son Dakika

Yozgat çiftçisine koyun yıkama makinesi desteği

05.03.2021 17:07
Yozgat çiftçisine koyun yıkama makinesi desteği, System.String[]

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Yozgat Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından hazırlanan "KOP ile Koyun Yıkama Makinelerinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 2 koyun yıkama makinesi alındı.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Yozgat Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından hazırlanan "KOP ile Koyun Yıkama Makinelerinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 2 koyun yıkama makinesi alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, yaptığı açıklamada, koyunlarda görülen dış parazitler, özellikle de bit, pire ve kenelerden korunmanın, hayvan sağlığı açısından önemli olduğunu belirtti.

Özkaya, Konya Ovası Projesi (KOP) desteğiyle alınan koyun yıkama makineleriyle dış parazitlere karşı etkili ve hijyenik ilaçlama yapılabileceğini vurgulayarak,"Parazitlerin bir kısmı hayvanlarda kan kaybı ve anemiye, ısırılan yerde fiziksel hasara, alerjik reaksiyonlara, diğer hastalıklara karşı direncin azalmasına, ağırlık kaybına, süt veriminde düşüş gibi pek çok olumsuz etkiye neden olmaktadır. Bu nedenle alınan koyun yıkama makineleri bölge üreticisine ve hayvancılığına katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Damızlık, Yozgat, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat çiftçisine koyun yıkama makinesi desteği - Son Dakika


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