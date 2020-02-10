Yozgat İnandık Barajı 28 bin 750 dekar araziye su sağlayacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yozgat İnandık Barajı 28 bin 750 dekar araziye su sağlayacak - Son Dakika Ekonomi

Yozgat İnandık Barajı 28 bin 750 dekar araziye su sağlayacak

6 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde inşaatı devam eden İnandık Barajı'nın tamamlandığında 28 bin 750 dekar zirai alanın sulanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Yozgat İnandık Barajı 28 bin 750 dekar araziye su sağlayacak, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde inşaatı devam eden İnandık Barajı'nın tamamlandığında 28 bin 750 dekar zirai alanın sulanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, İnandık Barajı inşaatında çalışmaların devam ettiğini belirterek, barajın depolayacağı 31,10 milyon metreküp su ile Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı ve Sekili'nin bir kısım tarım arazilerinin de içinde bulunduğu toplamda 28 bin 750 dekar zirai arazinin sulanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Barajın inşaatında gövde altı sıyırma kazılarının tamamlandığını aktaran Aydın, "Plaka yükleme deneyleri başlamış ve kalite kontrol faaliyetleri devam etmektedir. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra beton imalatlarına başlanacaktır. İnandık Barajı'nın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile 2020 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 16 milyon 770 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir." açıklamasını yaptı.

Devlet Su İşleri, Yozgat, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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