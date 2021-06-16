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Yozgat, Kırıkkale, Sivas ve Kayseri'deki organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı - Son Dakika

Yozgat, Kırıkkale, Sivas ve Kayseri'deki organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı

16.06.2021 13:24
Yozgat, Kırıkkale, Sivas ve Kayseri'deki organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı, System.String[]

Yozgat, Kırıkkale, Sivas ve Kayseri'deki organize sanayi bölgelerinde (OSB) çalışanlara mobil ekiplerce Kovid-19 aşısı uygulanıyor.

Yozgat, Kırıkkale, Sivas ve Kayseri'deki organize sanayi bölgelerinde (OSB) çalışanlara mobil ekiplerce Kovid-19 aşısı uygulanıyor.

Yozgat'ta mobil sağlık ekipleri, organize sanayi bölgesinde 325 işçinin çalıştığı tekstil fabrikasında aşı uygulamasına başladı.

Sorumlu hekim Dr. Feyza Nur Şahin, gazetecilere, Sağlık Bakanlığının fabrikalarda üretimin aksamaması açısından çalışanlara yönelik aşılama yapılacağını duyurduğunu, bu kapsamda aşılamaya başladıklarını söyledi.

Fabrika müdürü Turan Laçin de işçilerin aşılanması için ilçe sağlık müdürlüğüne başvurduklarını belirterek, "Toplu çalışan bir fabrikayız. Bu aşının yapılması bize çok büyük avantaj sağlıyor. Personelin aşıya gidip gelmesi bizim için sıkıntı olurdu. Bize sağladıkları destekten dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İşçilerden Cevriye Uslu ise "Topluluk içinde çalışıyoruz, aşılamanın bizim için çok büyük önemi vardı. Sağlık ekipleri geldi fabrikamıza, aşımızı olduk." ifadelerini kullandı.

Kırıkkale

Kırıkkale OSB'de, Yahşihan ilçesine bağlı mobil ekiplerce aşı uygulamasına başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Sorumlusu Dr. Zeynep Kırdı Harbawı, gazetecilere, kentte aşı çalışmasını yaygın yürüttüklerini söyledi.

Özellikle ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerindeki personelle, organize sanayi bölgesi, TÜPRAŞ, cezaevleri ile diğer büyük kurum ve kuruluşlarda mobil aşı uygulamalarına başladıklarını anlatan Harbawı, belediye ve kaymakamlıklarla temasa geçerek kurum aşılamalarına da çıkacaklarını kaydetti.

Mobilya fabrikası çalışanı Sedat Değirmenci de herkesin aşı yaptırması temennisinde bulunarak, bir an önce salgından kurtulmak istediklerini dile getirdi.

Değirmenci, "Fabrikamızda 1100 kişi çalışıyor. Personelimizle formlarımızı doldurduk ve aşılanmaya başladık." dedi.

İşçilerden Fatih Deveci ise fabrikaya kadar gelip aşı yapan ekiplere teşekkür etti.

Sivas

Sivas OSB'deki fabrikalarda çalışan işçi ve idari personelin bir kısmı, mobil ekipler tarafından aşılandı.

OSB'nin girişinde oluşturulan aşılama alanına gelen İl Sağlık Müdürü Fethullah Selçuk Moğulkoç, fabrikalarda çalışan tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Moğulkoç, Bakanlığın talimatları doğrultusunda iş gücü kaybının önlenmesi amacıyla OSB çalışanlarının mobil ekipler tarafından aşılanmasına başlandığını söyledi.

Moğulkoç, "Şu anda tüm sağlık ocakları, devlet hastanelerinde aşı yapılmaktadır. Vatandaşların aşılarını tereddüte düşmeden yaptırmalarını istiyoruz. Aşılama çalışmaları başladıktan sonra hastane yükümüz çok rahatladı. Kovid-19 dolayısıyla müracaat eden, yatan ve ağır hasta sayımız azaldı. Böylece diğer hastalara da gereken hizmeti daha geniş kapsamlı vermeye başladık. Vatandaşlarımız da aşıya karşı çok duyarlı. Sivas'ta özellikle 65 yaş üstünde yüzde 87 gibi bir aşı oranımız var." diye konuştu.

Aşı yaptıran OSB çalışanlarından Kadir Osmanoğlu ise üretimin ve kalkınmanın devam etmesi için herkesin aşı olması gerektiğini vurguladı.

Kayseri

Kayseri OSB ile Mimarsinan OSB'de de İl Sağlık Müdürlüğünün oluşturduğu 17 mobil ekip, aşı uygulamasına başladı.

Kayseri OSB tarafından aşılama için ayrılan binada sağlık personeli, çalışan sayısı az fabrikalardan gelen işçilere aşılarını uygularken, bölge genelinde 8 mobil ekip de talep toplanan işletmelere ulaştı.

Fabrikaların bahçelerinde oluşturulan alanlarda fabrika çalışanlarına 6'şarlı gruplar halinde BioNTech aşısının ilk dozu uygulandı.

Kayseri OSB Müdürü Ali Yaprak, süreç başlar başlamaz İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçtiklerini ve istişareler sonucu sağlık ekiplerine yer tahsisinde bulunduklarını söyledi.

Aşılamanın tüm bölgede etkin yapılmaya başlandığını belirten Yaprak, "Tahsis ettiğimiz binaya, çalışan sayısı az olan işletmeler personelini servis araçlarıyla getiriyor ve aşıları yapılıyor. Çalışan sayısı fazla olan işletmelere de gezici ekipler giderek personele aşı yapıyor. Güzel bir uygulama oldu. Bunu sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İşçi Osman İncetürkmen de uygulamayı başlatanlara, emeği geçenlere teşekkür etti.

Mobil ekip uygulamasının çok güzel olduğunu belirten İncetürkmen, "Aşımız bize kadar geldi. İşimizden geri kalmadık. Aşı olma konusunda tereddütlerim vardı, sıramız gelene kadar araştırdık, aşımızı olduk. Devletimize güveniyoruz. Allah razı olsun hepsinden." diye konuştu.

Yozgat, Kırıkkale, Sivas ve Kayseri'deki organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı
Yozgat, Kırıkkale, Sivas ve Kayseri'deki organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı
Yozgat, Kırıkkale, Sivas ve Kayseri'deki organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı
Yozgat, Kırıkkale, Sivas ve Kayseri'deki organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı
Yozgat, Kırıkkale, Sivas ve Kayseri'deki organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı

Kırıkkale, Kayseri, Yozgat, OSB, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Yozgat, Kırıkkale, Sivas ve Kayseri'deki organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı - Son Dakika


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