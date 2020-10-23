Yozgat Müftülüğünden Kur'an kursu öğrencisine hediye - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle çocuklar arasında internet üzerinden "Evimizin Neşesi Kur'an Sesi" sloganıyla "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda Yozgat'ta finale kalan Nisanur Aslan, İl Müftülüğü ve Sorgun İlçe Müftülüğü tarafından ödüllendirildi.

İl Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu, Sorgun ilçesinde böyle başarılı öğrenciler yetişmesine vesile olan herkese teşekkür etti.

Balcıoğlu, yarışmada finale kalma başarısı gösteren Nisanur Arslan'a tam altın ve kitap hediye ederken, hocası Esra Şahan'a plaket verdi.

Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış da öğrencinin gösterdiği başarının kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, "Yarışmada finale kalma başarısı gösteren öğrencimizi, emeği geçen hocalarını ve ailesini tebrik ediyorum. Temennimiz, ilçemizde böyle başarılı öğrencilerin artması." dedi.

Kayış da öğrenciye, çeyrek altın ve kitap hediye etti.