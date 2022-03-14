Yozgat Şehir Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Yozgat Şehir Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

14.03.2022 14:45
Yozgat Şehir Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Yozgat Şehir Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Yozgat Şehir Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Ziya Polat, tüm sağlıkçıların dua alan bir meslek yaptığını söyledi.

Polat, sağlıkçıların fedakarca görev yaptıklarını belirterek, "Salgın döneminde çok büyük fedakarlık yaptınız, emeklerinize sağlık. Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin Yozgat'ta olmasına vesile olan büyüklerimize teşekkür ediyorum. Fiziki altyapı olarak hiçbir sıkıntı çekmedik ama binaları güzelleştiren, ruh veren içindeki insanlardır. Ruhunuzun güzelliğinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Zor dönemlerdi yavaş yavaş Kovid-19 vaka sayımız azalıyor. Yozgat olarak çok sıkıntımız yok. Bunda en büyük emek sağlıkçı arkadaşlarımızın, Allah yokluğunuzu göstermesin. İyi ki varsınız. 14 Mart Tıp Bayramınız kutlu olsun." dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de sağlık çalışanlarına gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür ederek, günlerini kutladı.

Başhekim Dr. Mustafa Kozan ise yaklaşık iki yıldır dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele ettiklerini anlatarak, "Emeğin, sabrın, gücün, fedakarlığın, sevginin aynı zamanda riskin de çok fazla olduğu bu süreçte bütün çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Korosu ile Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenler Türk Sanat Müziği Korosu, konser verdi.

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Kaynak: AA

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