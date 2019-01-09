Yozgat'ta 365 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
Yozgat'ta tipi şeklinde etkili olan kar yağışı 365 köy yolunu ulaşıma kapattı.
Yozgat
'ta tipi şeklinde etkili olan kar yağışı 365 köy yolunu ulaşıma kapattı. Kar
yağışının durmasıyla birlikte yol açma çalışmalarına başlandı.Yozgat'ta yoğun kar yağışı, soğuk ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verilirken, tipi nedeniyle, köy yolları ulaşıma kapandı. Merkez
ilçeye bağlı 50, Akdağmadeni
78, Boğazlıyan
2, Çayıralan
15, Çandır
10, Çekerek
30, Aydıncık
15, Kadışehri
15, Saraykent
10, Sarıkaya
25, Sorgun
65, Şefaatli
30 ve Yerköy
ilçesine bağlı 20 köy olmak üzere toplam 365 köy yolu ulaşıma kapandı.
SICAK SÜT DAĞITILDI
Kar yağışının ardından karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kent merkezinde Yozgat Belediyesi
Gezici Aşevi tarafından dolmuş duraklarında sıcak süt dağıtıldı. Sabah
erken saatlerde okullarına giden üniversite öğrencileri otobüslere binmeden önce belediyenin ikramı olan sıcak sütlerden içme imkanı buldu. Uygulamadan son derece memnun olduklarını ifade eden öğrenciler, soğuk havada içtikleri sütle içlerini ısındığını söylediler. Yozgat kent merkezinde dün tipi şeklinde aralıksız devam eden kar yağışının durmasıyla birlikte, belediye ekipleri de yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:42 Kaynak: DHA
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