Yozgat'ta 50 adet sikke ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta 50 adet sikke ele geçirildi - Son Dakika

Yozgat'ta 50 adet sikke ele geçirildi

6 saat önce

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda Roma dönemine ait 50 adet sikke ele geçirildi.

Yozgat'ta 50 adet sikke ele geçirildi, System.String[]

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda Roma dönemine ait 50 adet sikke ele geçirildi.


Akdağmadeni ilçesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan bir otomobilde Roma dönemine ait 50 sikke ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni ilçesi Yedişehirli köyü mevkiinde yapılan yol kontrolünde ihbar üzerine F.G. (41) yönetimindeki otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler bere içerisine saklanmış sikkeleri ele geçirdi. F.G.'nin tarihi eserleri Sivas'a götüreceği öğrenilirken, şüpheli gözaltına alındı. - YOZGAT

Yozgat, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:39 Kaynak: İHA
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