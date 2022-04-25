Yozgat'ta 71 sikke, 6 obje, ok ucu ve yüzük ele geçirildi - Son Dakika
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Yozgat'ta 71 sikke, 6 obje, ok ucu ve yüzük ele geçirildi

25.04.2022 16:44
Yozgat'ta 71 sikke, 6 obje, ok ucu ve yüzük ele geçirildi

Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 71 sikke, 6 obje, ok ucu ve yüzük ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 71 sikke, 6 obje, ok ucu ve yüzük ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Sarıkaya ilçesinde bir kişinin iş yerinde tarihi eser bulundurduğu ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Şüpheli S.Ü'nün ev ve iş yerinde yapılan aramada tarihi eser olduğu düşünülen 71 sikke, 6 obje, ok ucu ve yüzük ile dedektör, 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 el telsizi, el dürbünü ve kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ü, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ele geçirilen malzemeler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Sarıkaya, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta 71 sikke, 6 obje, ok ucu ve yüzük ele geçirildi - Son Dakika


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