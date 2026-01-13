Yozgat'ta Aç Kalan Tilki Şehirde Görüntülendi

Yozgat'ta aç kalan bir tilki, yerleşim yerinde yiyecek ararken görüntülendi.
Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta zorlanan tilkinin, kent merkezinde Valilik binası çevresine indiği görüldü.
Yiyecek aradığı değerlendirilen tilki, bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldu.
