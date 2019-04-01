Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta, AK Parti Adayı Celal Köse Kazandı

Yozgat'ta, AK Parti Adayı Celal Köse Kazandı

29 dakika önce

Yozgat'ta, AK Parti adayı Celal Köse kazandıYOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ta, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti adayı Celal Köse, belediye başkanı seçildi.

Yozgat'ta, AK Parti adayı Celal Köse kazandı

YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ta, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti adayı Celal Köse, belediye başkanı seçildi.

AK Parti İl Başkanı Celal Köse, mevcut Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın yerine aday gösterildi. AK Parti adayı Celal Köse, kesin olmayan sonuçlara göre 18 bin 730 oy alarak Yozgat'ın yeni Belediye Başkanı seçildi. AK Parti tarafından aday gösterilmeyince bağımsız olarak seçime giren mevcut Belediye Başkanı Kazım Arslan ise 16 bin 543 oy aldı.

CELAL KÖSE KİMDİR?

Celal Köse, 1972 yılında Yozgat'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Yozgat'ta tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Köse, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Köse, AK Parti Kurucu İl Başkan Yardımcılığı, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanlığı ve AK Parti Yozgat İl Başkanlığı görevinde bulundu. Köse, evli ve 2 çocuk babasıdır.

FOTOĞRAFLI

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:37 Kaynak: DHA

DHA, Celal Köse, Yozgat, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 01:06:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta, AK Parti Adayı Celal Köse Kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]