Yozgat'ta bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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Yozgat'ta bayramlaşma programı düzenlendi

02.05.2022 13:54
Yozgat'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Yozgat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Yozgat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Valilik Fuaye Salonunda düzenlenen programa, Vali Ziya Polat, Yozgat milletvekilleri Yusuf Başer, Ali Keven, İbrahim Ethem Sedef, daire müdürleri, bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Vali Polat, katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Polat, bereket ayından sonra Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Huzur, sağlık, mutluluk içerisinde bir bayram geçirmeyi Rabbimizden niyaz ediyorum."dedi.

Bayram yoğunluğu nedeniyle trafikteki sürücüleri uyaran Polat, "Trafikte olan sürücülerimizin kurallara uymasını istiyoruz. Bayramımız kemerli olsun diyoruz bu sene. Ailece sevdiklerimize kavuşma yolunda lütfen dikkatli olalım. Sevgimiz, sevincimiz hüzne dönüşmesin. Herkesin bayramını kutluyorum." diye konuştu.

Bayramlaşma programından sonra Vali Polat ve beraberindeki heyet, görev başındaki, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

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Ramazan Bayramı, Yusuf Başer, Ziya Polat, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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