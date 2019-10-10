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Yozgat'ta deaş operasyonu: 2 gözaltı

2 saat önce

YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyette bulunduğu belirlenen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Yozgat'ta deaş operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyette bulunduğu belirlenen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda, Yerköy'de yaşayan A.E. (22) ile M.A.'nın (24) Suriye'de DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttüklerini belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 kişi, adliyeye sevk edildi.


Yerköy, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:10 Kaynak: DHA
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