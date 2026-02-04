Yozgat'ta Et Kuyruğu Uzuyor

Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat'ta, önceki ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazası önünde uzun kuyruklar oluştu. Mağaza önünde sabahın erken saatlerinden itibaren biriken kuyruklar, her geçen gün biraz daha uzuyor. Piyasaya göre daha uygun fiyatlı kıyma ve kuşbaşı almak isteyenler çoğunlukla sabah namazı sonrasında mağaza önünde sıraya girip, açılış saatini bekliyor.

Yozgat'ta kasaplarda kilogramı 800 liraya satılan kıyma, ESK mağazasında 400 liraya işlem görüyor. Uygun fiyatlı et almak isteyen vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden sıranın kendilerine gelmesini saatlerce bekliyor.

Mağazada günlük yaklaşık 1,5 ton et satışa sunuluyor. Satışlar, saat 09.00'da başladıktan sonra öğle saatlerine kalmadan tükeniyor. Yozgat il merkezindeki ESK Satış Mağazası önünde bekleyen vatandaşlar, mikrofonlara konuşmaktan kaçınıyor ve çekimler sırasında yüzlerini göstermemeye özen gösteriyor.

Mağazaya et almak için gelen emekli Süleyman Sargın, "Vallahi çok kalabalık oluyor. Eğer bir şube daha açılırsa daha iyi olur" dedi.