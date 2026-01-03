Yozgat'ta Kamyon Yangını - Son Dakika
03.01.2026 15:56
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bir kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın söndürüldü.

Yozgat'ta seyir halindeki bir kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde meydana geldi. R.Ç. idaresindeki 20 EB 618 plakalı kamyondan dumanlar yükseldi. Aracından dumanların yükseldiğini gören sürücü, yol kenarında durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonu saran alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

